Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО

13.03.2018 20:19

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что граница Украины с Россией до сих пор не перекрыта, несмотря на войну.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что начальника спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала убила группа российских диверсантов. Об этом Гриценко сказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

"Меня беспокоит наличие значительного количества российских диверсионных групп, которые скрыты и могут быть активированы в любой момент. Потому что границу мы не перекрыли ни в огневом отношении, ни буквально. Через нее шастали, шастают... Ну, сейчас ввели какие-то элементы контроля, но я думаю, что есть и запасы оружия, и что хочешь. И лично у меня нет сомнений, что полковника Шаповала убила именно такая диверсионная группа: это была месть за те действия, которые он планировал как офицер гуровского спецназа по противостоянию России. Это было демонстративно, прямо в Киеве", – рассказал он.

При этом экс-министр обороны не считает, что в украинском руководстве много российских агентов.

"Формализованной, с агентурными делами и так далее, думаю, не так много. Хотя конкретный ответ должен дать глава СБУ. Но ватного такого, продажного – немало", – подчеркнул Гриценко.

27 июня 2017 года в Соломенском районе Киева был взорван автомобиль, в котором находился Шаповал.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Шаповала подозреваются спецслужбы РФ.

Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил, что Шаповал был командиром глубинной разведки и добывал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины.

7 сентября президент Украины Петр Порошенко присвоил Шаповалу звание Героя Украины (посмертно).