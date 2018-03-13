- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО08:43
- В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»08:08
- В ГПСУ рассказали подробности смертельного взрыва в Донецке08:01
- "Нам не выжить": один из главарей "ДНР" собрался завоевывать запад07:56
Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»
В «ДНР» из-за коррупции и системного воровства «местных властей» в ближайшем будущем начнется еще более сильное давление на предпринимателей, что спровоцирует отток людей из «республики». Об этом заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский, передает dnews.dn.ua.
«У нас было три года – три года мы ни х… не делали. Мы только разрушали то, что само стихийно появилось в 2014 году. Сейчас мы дошли до крайней точки, мы почти достигли дна. Мы все больше совершенствуемся в лозунгах, которые должны привлекать народонаселение», – говорит он.
«Сейчас дефицит бюджета в квартал – дополнительно на миллиард с этого месяца. Из каких источников мы будем покрывать? Кто-то откажется от коррупции или воровства? Никто не откажется. Никто не скажет, что я жил до этого три года бесчестно, образовалась дыра в бюджете, теперь я прекращу воровать», – продолжил Ходаковский.
По его словам, нехватка денег в «бюджете» в «ДНР» может привести к усилению давления на предпринимателей. «Как в том анекдоте: "Папа стал меньше получать зарплату, так что папа будет меньше пить? – Нет, дети, вы будете меньше есть". Будут дополнительно нагружать этих несчастных предпринимателей, которые пока сами себя вытягивают за уши. Будут где-то что-то сокращать и еще жестче манипулировать людьми, которые сидят на бюджетных зарплатах», – заявил он.
«Мы будем видеть отток населения, попытку людей трудоустраиваться где-то, мы будем терять свой потенциал постоянно… У нас муниципальные медицинские учреждения на периферии едва на 20% финансируются от положенного по бюджету. Денег не хватает», – сказал Ходаковский.
Теги: Донбасс, коррупция, бюджет, трудоустройство, ДНР, воровство, Ходаковский
- Захарченко увидел в "ДНР" коррупцию и решил уменьшить зарплату в "министерствах"
- За три месяца в бюджет возвращено 5014, 05 гривен коррупционных активов, осталось 1,5 миллиарда
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”
- Местные боевики возмущены воровством медикаментов в больницах "ДНР"
- Как в "ДНР" разворовывают средства на восстановление Донбасса
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- «Они просто издеваются»: боевики ввели новые ограничения для жителей Луганска08:54
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО08:43
- В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»08:08
- В ГПСУ рассказали подробности смертельного взрыва в Донецке08:01
- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"11:25
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Мультфильм "Похищенная принцесса" установил рекорд среди украинских фильмов10:50
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»