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Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии аудио-и видеодоказательств того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко. Материалы по этому делу будут обнародованы после завершения следствия, отметил он в эфире телеканала Zik, передает zn.ua.
"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировалпри этом с Захарченко и планировал террористический акт", - рассказал Луцнеко.
По словам генпрокурора, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.
"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.
Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.
"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", - отметил глава ГПУ.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, оружие, прокуратура, террор, ДНР, Захарченко
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