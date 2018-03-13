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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО

13.03.2018 08:43
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На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два украинский военных получили ранения. Об этом утром 13 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке, на луганском направлении из гранатометов и пулеметов велся огонь по украинским позициям возле Новгородского и Луганского.

На донецком направлении сепаратисты использовали минометы и стрелковое оружие возле Авдеевки, Водяного и Павлополя, говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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