На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО

13.03.2018 08:43

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два украинский военных получили ранения. Об этом утром 13 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке, на луганском направлении из гранатометов и пулеметов велся огонь по украинским позициям возле Новгородского и Луганского.

На донецком направлении сепаратисты использовали минометы и стрелковое оружие возле Авдеевки, Водяного и Павлополя, говорится в сообщении.