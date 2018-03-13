На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел

13.03.2018 21:32

Сегодня автомобиль компании «Вода Донбасса», который перевозил работников предприятия, снова попал под обстрел в зоне АТО.

Фото из открытых источников

Для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды на Донецкую фильтровальную станцию осуществляется доставка обеззараживающих реагентов — жидкого хлора и гипохлорита натрия.

Сегодня автомобиль КАМАЗ доставил гипохлорит натрия, отметили в пресс-службе предприятия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. Никто из сотрудников не пострадал.

В 14.05. под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стекла, сотрудники не пострадали.

Отметим, мощности предприятия, а также рабочий персонал регулярно попадают под обстрелы в зоне проведения АТО.

«В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников», - говорится на сайте компании.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»