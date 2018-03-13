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На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика
13.03.2018 16:28
Сегодня утром в оккупированном Донецке дворники нашли тело мертвого боевика «ДНР», передает donpress.com.
Местная жительница в соцсети пишет: «На ул. Кирова утром дворники увидели труп в камуфляже и вызвали ментов.
То ли пьяный замерз, то ли с машины ночью выкинули, то ли еще шо. Бабы кажуть с Новоазовска, молодой, 30 лет».
Теги: Донецк, Донбасс, труп, боевик, ДНР, соцсети
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