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Архив - Донецкая область

На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика

13.03.2018 16:28
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На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика

Сегодня утром в оккупированном Донецке дворники нашли тело мертвого боевика «ДНР», передает donpress.com.

Местная жительница в соцсети пишет: «На ул. Кирова утром дворники увидели труп в камуфляже и вызвали ментов.

То ли пьяный замерз, то ли с машины ночью выкинули, то ли еще шо. Бабы кажуть с Новоазовска, молодой, 30 лет».



Теги: Донецк, Донбасс, труп, боевик, ДНР, соцсети
 
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