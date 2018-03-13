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"Нам не выжить": один из главарей "ДНР" собрался завоевывать запад
13.03.2018 07:56
Бывший главарь НВФ "Восток" Александр Ходаковский заявил, что террористам следует идти на запад Украины.
Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети, передает"Трибун".
"Нам не выжить, если мы не начнем двигаться на запад. Нам нужно прорвать сжимающее нас кольцо и выплеснуться на оперативный простор", - написал он.
По словам боевика, группировке следует изменить статус "жертвы, попавшей в объятия удава". Ходаковский отмечает, что это должно быть первостепенной задачей.
"Мы задыхаемся и наше единственное спасение - экспансия на запад", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, боевик, ДНР, Запад
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