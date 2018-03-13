СБУ задержала владельца крупнейшей в ДНР сети супермаркетов

13.03.2018 12:51

Сотрудники СБУ задержали в Харькове бизнесмена и основателя крупнейшей сети продуктовых магазинов на территориях ЛДНР. Его обвиняют в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает.

По данным СБУ, бизнесмен владеет одной из крупнейших сетей донецких супермаркетов, занимает пост действующего депутата в Горловском городском совете. В Харьков он поехал по личным делам, где и был задержан.

Как стало известно "Вестям", Игорь Пьяных является владельцем сети супермаркетов "Аверс". "Да, действительно это довольно распространенная сеть супермаркетов у нас", - заявил нам один из местных жителей.

Во время обысков в его квартире, а также по месту жительства его родственников, работники СБУ изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. Также у бизнесмена нашли 50 тыс. долларов США, 150 тыс. грн, и несколько банковских карт.

Пол факту финансирования терроризма открыто соответствующее уголовное дело. Задержанному объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.