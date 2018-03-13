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Архив - Донецкая область

В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»

13.03.2018 08:08
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В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»

В зоне АТО в ходе боевых действий ликвидирован боевик Витковский Александр Станиславович, известный по позывному «Малек».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился в Нижней Крынке 08/03/81, передает donpress.com.

В социальных сетях сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован 01/07/2017.

Данные о боевике внесены в базу сайта «Миротворец».



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, АТО, сайт "Миротворец", блогер
 
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