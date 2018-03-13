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В ГПСУ рассказали подробности смертельного взрыва в Донецке
Преступник из ОРЛО подорвал гранату в оккупированном Донецке во время побега от «МВД ДНР», в результате чего погибла женщина из Киева и он сам.
Также, шесть человек были ранены. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы со ссылкой на источники, передает ДонПресс.
Оперативники Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы собщили, что взрыв прогремевший 9 марта в Кировском районе оккупированного Донецка, недалеко от кафе «СССР», произошел когда боевики «МВД ДНР» пытались задержать преступника, подозреваемого в торговле оружием.
В ГПСУ добавили: «Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо».
По информации, водитель приостановился и дал мужчине забраться в авто, где находились гражданские и в этот момент у него разорвалась граната.
Кроме того, сообщается, что подозреваемый приехал в оккупированный Донецк с территории ОРЛО и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек. В то же время, сепаратистские СМИ пытаются выдать происшествие, как «диверсию» ВСУ.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната
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