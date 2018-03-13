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Архив - Донецкая область

В Мариуполе остерегают от нашествия людей

13.03.2018 09:51
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В Мариуполе остерегают от нашествия людей

Неизвестные порекомендовали мариупольцам остерегаться людей. На Левобережье приморского города на одном из неработающих киосков кто-то оставил предупреждение: «Осторожно, люди», сообщает mrpl.city.
Очевидно, авторы этого объявления пережили разочарование не только в людях, но и в самой жизни - в ближайшем дворе у входа в подъезд прохожим также сообщили, что не стоит ждать чудес. Судя по почерку, послания принадлежат одним и тем же лицам.



Теги: Донбасс, Мариуполь, люди, Нашествие
 
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