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Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения
Донбасс для России является испытательным полигоном, где оккупанты испытывают новейшие виды вооружений. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами, передает 62.ua.
"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевые испытания новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон", – говорится в сообщении на странице Полторака в Фейсбук.
Также он указал на еще одну опасность со стороны России. По его словам, в последнее время Москва увеличила присутствие своей армии вблизи границы с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму.
"Мы расцениваем, что главная цель этих действий – это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", – сказал министр
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, граница, испытания, вооружение, ДНР, ЛНР
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