В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС

13.03.2018 21:10

На Донбассе под обстрел в очередной раз попали сотрудники Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщили в компании "Вода Донбасса", под обстрел попал автобус с персоналом станции, передает vesti-ukr.com.

"Сегодня автомобиль КамАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. В 14:05 под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стекла, сотрудники не пострадали", – говорится в сообщении.

Ранее в результате боевых действий в оборудовании Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов, произошло короткое замыкание.

Напомним, что 11 февраля Донецкая фильтровальная станция также попала под обстрел. В результате были повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище.