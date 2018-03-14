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Европейский банк выделил 81 млн гривен на восстановление здания мариупольского горсовета, сожженного сепаратистами

14.03.2018 21:52
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Вчера Кабинет Министров ратифицировал проект согласно которому Европейский банк все таки выделит 81 миллион гривен на реконструкцию здания горсовета, сожженного в 2014  году сепаратистами.

Этой хорошей новостью поделился мэр Мариуполя на заседании исполкома горсовета.

Как пообещал Вадим Бойченко, уже в этом году ко Дню рождения Мариуполя будет готов фасад здания.

Напомним, в 2014 году сумма реконструкции здания, сожженного сепаратистами, составляла 34 млн. грн. Но за 4 года цены изменились, а здание наоборот еще больше обветшало.

Затем был сделан проект на 108 млн грн, а СБУ пересчитала его и урезала на 27 млн. грн.

Кроме того, Европейский банк выделил 7,8 млн гривен на реконструкцию библиотеки им. Короленко.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, деньги, горсовет
 
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