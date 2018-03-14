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Архив - Донецкая область

«Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело

14.03.2018 18:01
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«Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело

Террористы из группировок "Донецкая народная республика" ("ДНР") и "Луганская народная республика" ("ЛНР") приведены в повышенную степень боевой готовности на период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации.

На своей странице в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук написал, что соответствующие директивы получили главари террористов, передает Обозреватель.

"Согласно поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе директивы ГШ ВС РФ, на период подготовки и проведения выборов президента РФ (18 марта с.г.) части и подразделения "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" с 10 марта с.г. приведены в повышенную степень боевой готовности, а личный состав переведен на казарменное положение", - информировал военный эксперт.

"Все мероприятия, проводимые командованием 1 и 2 АК, находятся на жестком контроле руководства ГШ ВС РФ", - добавил Тымчук.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО
 
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