Пушилин призвал ОБСЕ содействовать обеспечению безопасности сотрудников ДФС

14.03.2018 21:38

Пресс-секретарь «главы делегации ДНР» на мирных переговорах Виктория Талакина заявила, что ОРДО на встрече Контактной групп в Минске обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой оказать дальнейшее содействие в обеспечении безопасности работников Донецкой фильтровальной станции.

Она отметила: «Отдельное внимание Денис Пушилин уделил вопросу обеспечения безопасности персонала Донецкой фильтровальной станции. Полпред ДНР обратился к представителям ОБСЕ с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности сотрудников станции».

Источник: https://donpress.com