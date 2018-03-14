Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин призвал ОБСЕ содействовать обеспечению безопасности сотрудников ДФС

14.03.2018 21:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин призвал ОБСЕ содействовать обеспечению безопасности сотрудников ДФС

Пресс-секретарь «главы делегации ДНР» на мирных переговорах Виктория Талакина заявила, что ОРДО на встрече Контактной групп в Минске обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой оказать дальнейшее содействие в обеспечении безопасности работников Донецкой фильтровальной станции.

Она отметила: «Отдельное внимание Денис Пушилин уделил вопросу обеспечения безопасности персонала Донецкой фильтровальной станции. Полпред ДНР обратился к представителям ОБСЕ с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности сотрудников станции».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх