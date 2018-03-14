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«Работы нет, большинство людей уехало…» — появились новые данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе. (Видео)
За 4 года войны на Донбассе России удалось радикально ухудшить условия жизни местного населения до крайне тяжелых, при этом вместо обещанного российскими пропагандистами улучшения люди вынуждены каждый день выживать.
Отсутствие работы и заработков вынуждает местное население выезжать из «ДНР», не имея возможности нормально жить. Об этом в комментарии изданию «Апостроф» рассказал известный волонтер Семен Кабакаев, передает «Диалог».
Согласно его данным, Россия довела ситуацию до точки, при которой люди могут выжить, однако нормальной жизнью это назвать крайне сложно.
Никаких светлых перспектив оккупированный россиянами регион на данный момент не имеет, так как из-за отсутствия работы значительное число людей выехало, производственные мощности остановлены, а единственным способом заработка для многих является лишь пенсия.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО
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