Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»

14.03.2018 08:17

В структуре боевиков «ДНР» на сегодняшний день насчитывается более 20 тысяч человек.

Источники в правоохранительных органах ОРДО отметили, что сюда входит более 5 тысяч представителей «власти»: это и силовые органы, и чиновники, и разведка.

Источник отметил:"К настоящему времени из них установлено более 5000 человек, которые являются представителями власти ДНР, определенное количество из них занимали эти должности еще до начала антитеррористической операции, из которых 1800 человек личного состава «полиции ДНР», работники государственных учреждений — 500 человек, 2576 — сотрудники пенитенциарной системы, 243 — фискальной службы, МГБ — 215, ГРУ — 412, МЧС — 200, прокуратура — 437 человек, 48 человек, работающих в судебной системе»

При этом около 6 тысяч человек входят в ряды боевиков «ДНР». В то же время, в правоохранительных органах не установили личности около 8 тысяч человек из 20 тысяч заявленных.

Источник: https://donpress.com