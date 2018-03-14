- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»
В структуре боевиков «ДНР» на сегодняшний день насчитывается более 20 тысяч человек.
Источники в правоохранительных органах ОРДО отметили, что сюда входит более 5 тысяч представителей «власти»: это и силовые органы, и чиновники, и разведка.
Источник отметил:"К настоящему времени из них установлено более 5000 человек, которые являются представителями власти ДНР, определенное количество из них занимали эти должности еще до начала антитеррористической операции, из которых 1800 человек личного состава «полиции ДНР», работники государственных учреждений — 500 человек, 2576 — сотрудники пенитенциарной системы, 243 — фискальной службы, МГБ — 215, ГРУ — 412, МЧС — 200, прокуратура — 437 человек, 48 человек, работающих в судебной системе»
При этом около 6 тысяч человек входят в ряды боевиков «ДНР». В то же время, в правоохранительных органах не установили личности около 8 тысяч человек из 20 тысяч заявленных.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В ДНР наметили следующих, кто слетит вслед за Пургиным
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- 5 дней спустя МГБ ДНР сообщило, что стало с теми, кто митинговал в защиту Пургина
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- Кто вы — энергетический вампир или донор07:50
- «Донбасс» вновь разгромил «Динамо» и вышел в финал07:40
- Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск07:38
- В Украине за фальсификацию сливочного масла будут крупно штрафовать07:30
- На Украину надвигается новый циклон07:20
- Стало известно какую новую медуслугу введут в Украине07:10
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- Пособия на детей выплатят в Украине до конца недели21:59
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- Кто вы — энергетический вампир или донор07:50
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Академик предложил способ быстрого решения ситуации на Донбассе