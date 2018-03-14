В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке

14.03.2018 18:56

Мобильный оператор боевиков «Феникс» сегодня запустил полноценную работу сети 3G для своих абонентов в оккупированных Донецке, Макеевке и Горловке.

В пресс-службе «оператора» отметили: «Сегодня, 14 марта 2018 года, ГП „Республиканский оператор связи“ запустил работу сети третьего поколения в полном объеме в трех городах Республики — Донецке, Макеевке и Горловке. Помимо ранее доступной передачи данных, абоненты получили возможность осуществлять звонки и передавать SMS-сообщения».

Также, там добавили: «В планах компании увеличение количества 3G-базовых станций не только в Донецке, Макеевке и Горловке, но и в других крупных городах Республики».

Источник: https://donpress.com