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Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке
Ночью 10 марта 2018 года в центре оккупированной Горловки было совершено вооруженное нападение на обменный пункт т.н «банка ДНР».
Примерно 02:00, три человека в масках, с оружием подъехали к обменнику, который расположен по адресу улица Ленина 65. Разбивши окно, наставили автомат на охранника «ЦРБ», и приказали отдать все деньги. Со слов охранника, грабители унесли примерно 20 тысяч долларов!!
Сейчас по данному факту открыто криминальное дело, ориентовка составлена на троих мужчин и по всей «республике» ищут грабителей. Напомним, что незадолго до этого, в бригаде боевиков «100-й отдельно мотострелковой бригаде» был совершен факт дезертирства! Именно три человека бросили свои боевые позиции и сбежали в не известном направлении с оружием! В оккупированной Горловке ходят слухи, что это именно те ребята, которые дезертировали с «элитного подразделения ДНР».
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, ограбление банка, уголовное дело, дезертир, ДНР, боевики
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