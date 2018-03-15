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Архив - Донецкая область

Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела

15.03.2018 20:19
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Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела

С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 марта 2018 года.

"На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики применили 82 мм минометы по опорным пунктам украинских военных вблизи Водяного.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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