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Главарь «ДНР» Захарченко не считает долгами полугодовые задержки зарплаты
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в ОРДО нет долгов по зарплате шахтерам, а долги до полугода вообще не нужно воспринимать как задолженность, передает donpress.com.
Так, он отметил: «А где есть задолженность по заработной плате? На государственных шахтах есть отставание в выплате заработной платы — ровно месяц. По некоторым коммерческим предприятиям существует задолженность в полгода».
Главарь боевиков сообщил, что получил обращение с шахты «Ждановская», где задолженность по зарплате составляет 4−6 месяцев в зависимости от участков и добавил: «Ситуация напряженная: не на всех госпредприятиях отрасли погашены долги за прошлый период, но текущая зарплата выдается всем.
Руководству поставлена задача данный вопрос сделать приоритетным. 98% предприятий погасили долги, остаются шахты, которые временно не отгружают уголь, либо работают в режиме водоотлива. На водокачках зарплаты платятся из госбюджета, который формируется по итогам квартала. Поэтому есть задержки».
Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, шахтеры, Захарченко, долги
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