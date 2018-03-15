Главари «ДНР» Захарченко и Пушилин просят «Пасхального перемирия»

15.03.2018 15:14

Главари «ДНР»Александр Захарченко и Денис Пушилин заговорили о «Пасхальном перемирии». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко, несмотря на свои недавние высказывания о, якобы, нарушениях «весеннего перемирия со стороны ВСУ», внезапно заявил, что это было «самое удачное перемирие».

Кроме того, теперь он ведет речь о «Пасхальном перемирии», которое просит объявить «уже со Страстной недели (с 1 апреля)».

Захарченко даже поручил постоянному уполномоченному «представителю ДНР» в Минске, Денису Пушилину на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры «Пасхального перемирия».

Главарь боевиков уточнил: «Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру на Донбассе».

Судя по смене риторики «покорителя Лондона и Киева», напрашивается вопрос — ситуация изменилась?