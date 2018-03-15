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Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение
За время экономической блокады Донбасса Украина потеряла год роста, блокада по сей день продолжает вредить интересам государства и его граждан, такое мнение выразил экс-глава Администрации Президента Украины, народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин.
Блокада Донбасса была не просто ошибкой, но и антигосударственным решением, стоившим стране 1% роста ВВП. Об этом в своей колонке в издании "Сегодня" написал экс-глава Администрации Президента Украины, народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин.
"В эти дни исполняется год с введения нынешней властью блокады Донбасса. Принимая решение, власть "продавала" свою обычную мантру о патриотизме и уверяла, что блокада навредит самопровозглашенным "республикам". На деле она навредила всей Украине. Решение о блокаде сделало еще тяжелее жизнь людей по обе стороны линии конфликта, увеличило дефицит энергоносителей, разорвало производственные циклы, удорожало уголь, который теперь импортируется из далеких ЮАР и США. Страна потеряла 1% роста ВВП – 30 млрд гривен, получила падение промпроизводства и увеличение дефицита внешней торговли на $2,5 млрд по оценкам самой власти", – написал Левочкин.
По его мнению, в реальности этот показатель значительно хуже.
"Сегодня очевидно, что блокада Донбасса – это не просто ошибка, это антигосударственное решение, принятое из-за слабости нынешней власти, вопреки рекомендациям стран G7. Призывы международных партнеров были властью проигнорированы в угоду своему политическому курсу на милитаризацию и исключение Донецкой и Луганской областей из общественно-политической жизни страны", – отметил Левочкин.
Он привел в пример данные экспертов, по которым бюджеты всех уровней и Пенсионный фонд недополучили 12 млрд грн. Нардеп добавил, что решение властей о блокаде создало условия для криминального контрабандного бизнеса в торговле с ОРДЛО, "который теперь процветает".
"Власть сделала лживо декларируемую ею цель – объединение страны и возврат Донбасса – еще дальше. Записанная в Минских соглашениях экономическая реинтеграция неконтролируемых территорий на деле становится дезинтеграцией. Страна потеряла год роста, блокада продолжает вредить интересам государства и его граждан", – подчеркнул Левочкин.
Товарная блокада оккупированных территорий началась 26 декабря 2016 года, когда люди, назвавшиеся ветеранами добробатов, объявили о требовании освободить заложников. В связи с этим Украина перестала получать уголь и другие товары с оккупированных территорий.
27 февраля 2017 года главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили ввести "внешнее управление" на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 1 марта не будет снята товарная блокада ОРДЛО. В последующие несколько дней боевики захватили более 40 предприятий украинской юрисдикции.
15 марта Совет национальной безопасности Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов. Решение было продиктовано невозможностью дальнейших экономических связей с предприятиями, захваченными террористами в результате товарной блокады.
В Госфискальной службе заявили в июне, что из-за торговой блокады Донбасса и захвата предприятий боевиками бюджет потерял 1,05 млрд грн налогов.
Теги: экономика, Донбасс, бюджет, блокада, ДНР, ЛНР, Захарченко, Левочкин, Оппозиционный блок
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