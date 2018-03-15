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Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что внефракционный нардеп Надежда Савченко "лично планировала теракт" в Верховной Раде. Он инициировал снятие с нее депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления в отношении внефракционного нардепа Надежды Савченко. Об этом в Facebook сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган.
"Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко", – говорится в документе.
15 марта Савченко пришла на допрос в СБУ. Ее вызвали на допрос по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.
9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.
По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.
Луценко 15 марта заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады Украины.
"У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших", – сказал генпрокурор.
Теги: Донбасс, Луценко, арест, МВД, СБУ, СНБО, уголовная ответственность, Верховная Рада, задержание, Надежда Савченко, Владимир Рубан
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