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Архив - Донецкая область

Мариупольский театр представит в Киеве постановку о морге

15.03.2018 14:35
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Мариупольский театр представит в Киеве постановку о морге

Донецкий областной академический театр Мариуполя в рамках Украинского формата Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest представит в Киеве спектакль "Жах", сообщает 0629.
В основе спектакля пьеса Неды Нежданы. "Действие пьесы разворачивается в помещении городского морга, где две молодые женщины оказались запертыми на ночь. Телефон вроде не работает, но периодически поступают звонки с очень странными сообщениями. Все, что остается, - делиться мыслями, страхами, надеждами и перебирать возможные версии случившегося (в диапазоне от пьяных галлюцинаций к ядерному апокалипсису). Рассуждая и фантазируя, героини попутно разрабатывают план действий практически на любой из вариантов, и все же реальный финал застает их врасплох", - говорится в описании.
Режиссер-постановщик -Анатолий Левченко. В ролях – Вера Шевцова, Дарья Недавняя. Премьера спектакля состоялась в декабре 2017 года



Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, театр, спектакль
 
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