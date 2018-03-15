- В зоне АТО ликвидировали боевика «Таблетку»17:20
- Захарченко приехал в Крым праздновать годовщину «референдума»16:59
- Подросток рассказал, как в Горловке боевики продают оружие несовершеннолетним16:38
- Переполох в "ДНР": проект СБУ "Тебя ждут дома" заманивает "доверчивых" боевиков, обезглавливая гибридную армию РФ, - Басурин16:21
- Главари «ДНР» Захарченко и Пушилин просят «Пасхального перемирия»15:14
- Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко14:56
- Мариупольский театр представит в Киеве постановку о морге14:35
- Главарь «ДНР» Захарченко не считает долгами полугодовые задержки зарплаты13:50
- В больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец «Азова»13:29
- СБУ вызывает "на беседу" шахтеров Донбасса, которые посмели бастовать и требовать зарплату13:11
Подросток рассказал, как в Горловке боевики продают оружие несовершеннолетним
«Ведомостям Донбасса», из собственных источников в рядах боевиков, удалось выяснить, что боевики «ДНР» продают несовершеннолетним жителям оккупированной Горловки оружие и боеприпасы.
В Горловке задержаны 60 подростков, которые хотели выяснять отношения в безлюдном месте. Планировалось проведение массовой драки между жилыми массивами — «Солнечный» против «Бессарабки». Драка была организована и скоординирована посредством социальных сетей, всех участников добавили в беседу, где обсуждалось, сколько будет человек драться. Участники драки, все как один, утверждают, что пошли посмотреть на драку между пятым кварталом и Бессарабкой не хотели быть участниками драки, а шли просто посмотреть, что будет дальше. Как позже оказалось, у одного из участников изъята граната. У других подростков были изъяты бинты, кастеты, капа и многое другое.
После данного случая источнику захотелось узнать, откуда у подростков граната? Изначально предполагалось, что это эхо войны, мол ребята где-нибудь откопали спрятанный запас боеприпасов и оружия, тайник, каких сейчас полно на Донбассе. Но исход ситуации поразил всех.
Как сообщил Михаил, шестнадцатилетний участник драки, который успел убежать от полиции, оружие и боеприпасы свободно можно достать у боевиков из бригады «3-го мотострелкового батальона «Лавина»», бывшей «3-ей ОМСБр «Беркут»», которая сегодня развернута до т.н «тактической группы «Горловка»».
Как выяснилось, «Горловские бесы», как боевиков данного подразделения часто именуют в соцсетях, не брезгуют «черным» бизнесом. Через их руки проходят десятки единиц оружие ежемесячно, некоторые экземпляры оседают в карманах подростков.
Как утверждает Михаил, в данном случае в полицию обращаться не стоит – выражение «руку моет рука» идеально подходит чтоб охарактеризовать отношения местных боевиков с полицией.
Теги: Донбасс, Горловка, продажа, оружие, полиция, несовершеннолетний, боеприпасы, боевики
- На Донетчине всего за сутки 10 раз изымали оружие и боеприпасы
- Найденные в Горловке боеприпасы везли на реализацию
- Водка, гранаты и боевики: богатый улов донбасских блокпостов
- О сдаче оружия и полицейских "чистках" в Донецкой области
- Где вчера полиция Донетчины изъяла оружие и боеприпасы
- Где на Донбассе изъяли оружие и боеприпасы
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Таблетку»17:20
- Захарченко приехал в Крым праздновать годовщину «референдума»16:59
- Подросток рассказал, как в Горловке боевики продают оружие несовершеннолетним16:38
- Переполох в "ДНР": проект СБУ "Тебя ждут дома" заманивает "доверчивых" боевиков, обезглавливая гибридную армию РФ, - Басурин16:21
- Главари «ДНР» Захарченко и Пушилин просят «Пасхального перемирия»15:14
- Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко14:56
- Мариупольский театр представит в Киеве постановку о морге14:35
- Главарь «ДНР» Захарченко не считает долгами полугодовые задержки зарплаты13:50
- В больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец «Азова»13:29
- СБУ вызывает "на беседу" шахтеров Донбасса, которые посмели бастовать и требовать зарплату13:11
- В Украине изменятся правила вызова врача на дом - Супрун18:02
- Блогер: если завтра в Киеве Путин начнет собирать Майдан против барыг и олигархов, у него не будет проблем с добровольцами17:42
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Таблетку»17:20
- Захарченко приехал в Крым праздновать годовщину «референдума»16:59
- Подросток рассказал, как в Горловке боевики продают оружие несовершеннолетним16:38
- Переполох в "ДНР": проект СБУ "Тебя ждут дома" заманивает "доверчивых" боевиков, обезглавливая гибридную армию РФ, - Басурин16:21
- Украинская "цветолампа" всего за день на Indiegogo собрала необходимую сумму16:00
- Депутат Савченко намекнула, что многие украинские военные готовы к восстанию против действующей "пророссийской" власти". 15:36
- Главари «ДНР» Захарченко и Пушилин просят «Пасхального перемирия»15:14
- Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко14:56
- Россию будут душить медленно, война закончится не раньше 2030 года - Алексей Арестович. ВИДЕО12:50
- Отказ от сахара ведет к необратимым изменениям в организме12:28
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка22:21
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу