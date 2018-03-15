Подросток рассказал, как в Горловке боевики продают оружие несовершеннолетним

15.03.2018 16:38

«Ведомостям Донбасса», из собственных источников в рядах боевиков, удалось выяснить, что боевики «ДНР» продают несовершеннолетним жителям оккупированной Горловки оружие и боеприпасы.

В Горловке задержаны 60 подростков, которые хотели выяснять отношения в безлюдном месте. Планировалось проведение массовой драки между жилыми массивами — «Солнечный» против «Бессарабки». Драка была организована и скоординирована посредством социальных сетей, всех участников добавили в беседу, где обсуждалось, сколько будет человек драться. Участники драки, все как один, утверждают, что пошли посмотреть на драку между пятым кварталом и Бессарабкой не хотели быть участниками драки, а шли просто посмотреть, что будет дальше. Как позже оказалось, у одного из участников изъята граната. У других подростков были изъяты бинты, кастеты, капа и многое другое.

После данного случая источнику захотелось узнать, откуда у подростков граната? Изначально предполагалось, что это эхо войны, мол ребята где-нибудь откопали спрятанный запас боеприпасов и оружия, тайник, каких сейчас полно на Донбассе. Но исход ситуации поразил всех.

Как сообщил Михаил, шестнадцатилетний участник драки, который успел убежать от полиции, оружие и боеприпасы свободно можно достать у боевиков из бригады «3-го мотострелкового батальона «Лавина»», бывшей «3-ей ОМСБр «Беркут»», которая сегодня развернута до т.н «тактической группы «Горловка»».

Как выяснилось, «Горловские бесы», как боевиков данного подразделения часто именуют в соцсетях, не брезгуют «черным» бизнесом. Через их руки проходят десятки единиц оружие ежемесячно, некоторые экземпляры оседают в карманах подростков.

Как утверждает Михаил, в данном случае в полицию обращаться не стоит – выражение «руку моет рука» идеально подходит чтоб охарактеризовать отношения местных боевиков с полицией.