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Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
На очередной встрече Трехсторонней минской группы удалось договориться со ставленниками Кремля о восстановлении на оккупированном Донбассе мобильной связи Vodafone. Информацией о восстановлении работы Vodafone в ОРДЛО поделилась пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает “Диалог.UA”.
Встреча Трехсторонней контактной группы с террористами “Л/ДНР” в Минске состоялась в среду, 14 марта. Там был рассмотрен целый ряд важных вопросов, среди которых и отсутствие последние 2 месяца украинской мобильной связи на оккупированной территории. Со слов Олифер, по последней теме удалось достичь договоренностей. Так, был определен “алгоритм восстановления мобильной связи”.
Планируется, что этим займутся эксперты компании Vodafone при участии наблюдателей ОБСЕ. Стоит отметить, что связь на оккупированном Донбассе исчезла 11 января этого года. Террористы блокируют ее восстановление, чтобы заработать на собственном мобильном операторе “Феникс”. Ранее восстановление связи Vodafone анонсировал один из “министров” террористической “ДНР”.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, связь, Vodafone, ОБСЕ, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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