В больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец «Азова»

15.03.2018 13:29

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер 20-летний доброволец полка «Азов» Марк Гудзовский с позывным «Упрямый». Об этом сообщил «Национальный корпус» в Facebook, передают novosti.dn.ua.

В больнице Гудзовский находился с 12 марта. Туда его доставили после тяжелого пулевого ранения в голову от снайпера, которое он получил при выполнении боевого задания вблизи поселка Водяное в Донецкой области.