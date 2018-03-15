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Архив - Донецкая область

В больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец «Азова»

15.03.2018 13:29
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В больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец «Азова»

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер 20-летний доброволец полка «Азов» Марк Гудзовский с позывным «Упрямый». Об этом сообщил «Национальный корпус» в Facebook, передают novosti.dn.ua.

В больнице Гудзовский находился с 12 марта. Туда его доставили после тяжелого пулевого ранения в голову от снайпера, которое он получил при выполнении боевого задания вблизи поселка Водяное в Донецкой области.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, ранение, Днепр, потеря, больница, батальон "Азов"
 
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