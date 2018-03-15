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В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП

15.03.2018 18:20
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В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП

Трагедия произошла утром 15 марта в Доброполье. Очевидцы сообщили, что слышали в многоэтажном доме в квартире на третьем этаже взрыв. Как стало известно, один человек погиб, передает "Диалог.UA".

В Нацполиции заявили, что в момент взрыва внутри квартиры находился 23-летний мужчина и его бывшая жена.

Мужчина погиб на месте, а 30-летняя пострадавшая получила ранения, была доставлена в больниц, но дальнейшая госпитализация ей не понадобилась. Предположительно, взрывчатый предмет погибший мог приобрести у одного из местных, который задержан.

Уголовное дело начато по ст. 263 и ст.115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.



Теги: Донецк, Донбасс, трагедия, взрыв, уголовное дело, гибель, самоубийство, ЧП, АТО, Нацполиция
 
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