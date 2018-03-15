Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО ликвидировали боевика «Таблетку»

15.03.2018 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО ликвидировали боевика «Таблетку»

В зоне АТО во время боевых действий ликвидирован боевик «ЛДНР» Носко Денис Владимирович, более известный по позывному «Таблетка».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что «Таблетка» родился 15/085/87 в Ивановке Луганская области, передает donpress.com.

В социальных сетях близкие и сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован 11 мая 2018. Данные о Власове внесены в базу сайта «Миротворец».



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, АТО, ВСУ, блогер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх