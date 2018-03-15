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Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе
В Мариуполе на сегодня, 15 марта, зарегистрировано 12 случаев кори. Среди заболевших есть и военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова.
"Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых - дети. Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.
Напомним, что первый случай кори в Мариуполе зарегистрирован 23 февраля. Медики уверяют, что болезнь в город завезли из другой области. Напомним, с начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью.
Как сообщала "Страна", корь в Украине отступает, но риски еще есть.
За неделю февраля в Украине корью заболели 783 человека, умер новорожденный ребенок.
Ранее мы писали, что больной корью сбежал из больницы в Черниговской области.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эпидемия, корь, военнослужащий, медики, заболевания
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