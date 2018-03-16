«Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»

16.03.2018 12:30

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов вручил сегодня орден «За верность долгу» главарю ОРДО Александру Захарченко.

Так, на «церемонии» отметили: «Указом Главы Республики Крым за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории ДНР и весомый вклад в защиту жителей Донбасса, государственной наградой Республики Крым „За верность долгу“ награждается Глава ДНР Александр Захарченко».

Аналогичную «награду» получил и «председатель Народного совета ДНР» Денис Пушилин.

В свою очередь, Захарченко вручил «ордена Дружбы» Сергею Аксенову и «председателю Совета министров» Крыма Владимиру Константинову.

Источник: https://donpress.com