Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»

16.03.2018 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов вручил сегодня орден «За верность долгу» главарю ОРДО Александру Захарченко.

Так, на «церемонии» отметили: «Указом Главы Республики Крым за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории ДНР и весомый вклад в защиту жителей Донбасса, государственной наградой Республики Крым „За верность долгу“ награждается Глава ДНР Александр Захарченко».

Аналогичную «награду» получил и «председатель Народного совета ДНР» Денис Пушилин.

В свою очередь, Захарченко вручил «ордена Дружбы» Сергею Аксенову и «председателю Совета министров» Крыма Владимиру Константинову.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх