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Архив - Донецкая область

Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей

16.03.2018 13:15
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Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей

Помощь ВПЛ готовит Международная гуманитарная организация Save the Children в рамках проекта «Папа для Украины».

21 марта у всех внутренне перемещенных лиц, проживающих в Константиновке, есть возможность получить денежную помощь на покупку вещей от Международной гуманитарной организации. Именно в этот день в Управлении соцзащиты населения (ул. Громова, 14, актовый зал на втором этаже) с 09.00 до 14.00 будет проходить регистрация на получение вознаграждения.

Как отмечают организаторы, помощь могут получить переселенцы с несовершеннолетними детьми, семьи с детьми с особыми потребностями или хроническими заболеваниями, многодетные семьи (3 и более детей), семьи, имеющие низкий доход (менее 1600 грн на члена семьи) - справка о доходах обязательна, семьи с детьми под опекой, семьи с одним кормильцем (мать одиночка, вдова / вдовец).

При себе иметь: ручку, копию паспорта, ИНН, свидетельства о рождении детей и всех документов, подтверждающих статус (справка ВПЛ, справка о заболевании, инвалидности, решение суда об опеке и т.д.), копия трудовой книжки, справка о доходах (из налоговой) за последние 6 мес., справка из города обучения ребенка или детского сада.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Константиновка, деньги, переселенцы
 
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