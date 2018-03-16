Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей

16.03.2018 13:15

Помощь ВПЛ готовит Международная гуманитарная организация Save the Children в рамках проекта «Папа для Украины».



21 марта у всех внутренне перемещенных лиц, проживающих в Константиновке, есть возможность получить денежную помощь на покупку вещей от Международной гуманитарной организации. Именно в этот день в Управлении соцзащиты населения (ул. Громова, 14, актовый зал на втором этаже) с 09.00 до 14.00 будет проходить регистрация на получение вознаграждения.



Как отмечают организаторы, помощь могут получить переселенцы с несовершеннолетними детьми, семьи с детьми с особыми потребностями или хроническими заболеваниями, многодетные семьи (3 и более детей), семьи, имеющие низкий доход (менее 1600 грн на члена семьи) - справка о доходах обязательна, семьи с детьми под опекой, семьи с одним кормильцем (мать одиночка, вдова / вдовец).



При себе иметь: ручку, копию паспорта, ИНН, свидетельства о рождении детей и всех документов, подтверждающих статус (справка ВПЛ, справка о заболевании, инвалидности, решение суда об опеке и т.д.), копия трудовой книжки, справка о доходах (из налоговой) за последние 6 мес., справка из города обучения ребенка или детского сада.

Источник: http://zi.dn.ua