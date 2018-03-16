Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны

16.03.2018 17:57

Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин заявил, что у боевиков «ДНР» и «ЛНР» будет три варианта действий по завершению войны в Донбассе.

Он отметил: «Они будут вынуждены либо сдаться, либо спрятать оружие и сами спрятаться, якобы они никогда не воевали, либо вести партизанскую войну».

Карин уточнил: «И здесь уже украинские силы должны будут провести реальную антитеррористическую операцию: прочесать заброшенные предприятия, заводы, шахты, провести разминирование».

При этом он уточнил, что Россия продолжит поддерживать незаконные вооруженные формирования Донбасса с целью сохранения контроля над регионом.

Источник: https://donpress.com