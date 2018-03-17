- В Донецке мужчина погиб страшной смертью08:46
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями08:21
- Армия правоохранителей вышла на улицы Донетчины08:20
- КПВВ на Донбассе штурмуют динамично08:04
- В районе АТО за сутки произошел один обстрел08:00
- Макеевку готовят к взрывам07:40
- Боевики ОРДЛО изгнали миссию ОБСЕ07:09
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации06:57
- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
Армия правоохранителей вышла на улицы Донетчины
Около 1000 полицейских, военнослужащих Нацгвардии Украины и представителей общественных формирований будут охранять покой жителей подконтрольной части Донецкой области в выходные.
Вчера на главных площадях населенных пунктов стражи порядка публично заслушали требования к несению службы. Руководители территориальных подразделений полиции выстроили подчиненный состав, который в составе пеших, автопатрулей и групп реагирования полиции обеспечивать безопасность граждан в выходные, чтобы доказать главные задачи. Среди них - изъятие из незаконного оборота опасных и запрещенных предметов и веществ, выявления лиц, находящихся на украинской территории с нарушением миграционного законодательства, немедленное прекращение любой правонарушений и мгновенное реагирование на все сообщения граждан.
После инструктажа правоохранители отправились на места несения службы. Так, наряды полиции патрулируют улицы населенных пунктов, железнодорожные и автовокзалы, почтовые отделения. Также несут службу на стоп-контролях (блокпостах) региона и на стратегически важных объектах и тому подобное.
Теги: Донбасс, безопасность, полиция, правопорядок
- Семь сотен полицейских и нацгвардейцев вышли на улицы Мариуполя (ВИДЕО)
- На улицах Донетчины станет безопаснее
- Почему полиция Донетчины работает в усиленном режиме (ВИДЕО)
- Жебрівський: "На кожен із трьох Будинків ми з обласного бюджету виділили по 5,2 млн грн"
- Мощный контроль приносит плоды: как проходит на Донетчине празднование Дня Независимости
- Охранные подробности мариупольского концерта группы "Океан Ельзи"
- Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?08:58
- В Донецке мужчина погиб страшной смертью08:46
- Луганщина приросла блокпостами08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями08:21
- Армия правоохранителей вышла на улицы Донетчины08:20
- КПВВ на Донбассе штурмуют динамично08:04
- В районе АТО за сутки произошел один обстрел08:00
- Макеевку готовят к взрывам07:40
- Боевики ОРДЛО изгнали миссию ОБСЕ07:09
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации06:57
- В Донецке мужчина погиб страшной смертью08:46
- Луганщина приросла блокпостами08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями08:21
- Армия правоохранителей вышла на улицы Донетчины08:20
- КПВВ на Донбассе штурмуют динамично08:04
- В районе АТО за сутки произошел один обстрел08:00
- Макеевку готовят к взрывам07:40
- Давление на Путина нарастает07:22
- Боевики ОРДЛО изгнали миссию ОБСЕ07:09
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации06:57
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- В Украине рухнет доллар: банкиры рассказали, как и на сколько