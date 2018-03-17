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Атаки на Донецкую фильтровальную станцию продолжаются
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 марта), обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не утихают.
Вечером 14 марта камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с востока на запад, 2 снаряда с запада на восток и 1 снаряд с востока на запад, а затем в общей сложности 6 взрывов неопределенного происхождения и 17 снарядов с запада на восток — все в 0,5–3 км к югу. На следующий день эта же камера зафиксировала 2 снаряда с запада на восток, 1 снаряд с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–3 км к югу.
СММ вновь содействовала обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и из Донецкой фильтровальной станции; наблюдатели также осуществляли мониторинг ситуации с безопасностью с территории станции. Со своей позиции вблизи станции члены патруля Миссии слышали нарушения режима прекращения огня.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
На этой неделе персонал ДФС дважды попадал под обстрел. Раненых нет, но пострадал транспорт КП "Компания "Вода Донбасса".
Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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