Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются

17.03.2018 19:00

Как и когда на неподконтрольной части Донетчины (ОРДО – отдельные районы Донецкой области, они же фейовая "ДНР") появится мобильная связь "Водафон", которую там отрубили 11 января, – пока не известно. В Минске на этой неделе переговорщики утвердили "алгоритм ремонтных работ". Но никаких дат не называют.



"Сигнал "занято" – это всё, что можно услышать, если пытаешься дозвониться абоненту на неподконтрольной территории Донбасса. Связаться с пользователями донецкого оператора "Феникс" не получается ни напрямую, ни через российский коммутатор. Именно таким способом советуют подключаться к жителям городов оккупированного Донбасса жителям России, но могут его использовать и остальные. Звонки на номера мобильных операторов, которые запустили в Донецке и Луганске, заблокированы с украинской стороны решениями Национальной комиссии по вопросам связи", - пишет Донбас.Реалії



После захвата группировкой "ДНР" оборудования операторов "Киевстар" и Life единственным украинским оператором в захваченной части региона осталась компания "Vodafone-Украина" (в Донецке её по-старому называют "МТС", ведь это неофициальный, оставшийся в оккупации офис). "Водафоновские" номера использовали как для разговоров внутри оккупированных территорий, так и для звонков на свободную территорию. Но 11 января из-за повреждения оборудования связь пропала. Если в Луганской области её восстановить удалось благодаря ремонту возле города Счастье, то в Донецкой Vodafone не работает до сих пор.



Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе минских переговорщиков, сообщила после очередной встречи в Минске (та прошла 14 марта): "В рамках подгруппы социально-экономических вопросов достигнута договорённость по алгоритму восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эта работа будет проводиться силами компании "Vodafone-Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства".



Зона покрытия Vodafone на Донбассе всегда была самой обширной по сравнению с другими операторами, говорит телеком-эксперт и администратор профильного "Форума обычных людей" Сергей Горбачевский. Кроме того, к сим-картам "Водафона" привязаны разнообразные сервисы, в том числе банковские. Развивать собственных операторов, которые работают на оставленных в Донецке и других городах базовых станциях украинских провайдеров, будет тяжело – официальные производители мобильной техники, так называемые "вендоры", не будут официально сотрудничать с группировками на неподконтрольной части Донбасса, отмечает эксперт.



"Даже в украинских реалиях всю основную работу по запуску новых сетей делают не операторы, а делают подрядчики, которых нанимают вендоры. Предположим, в Днепре "Киевстар" нарезал кусок территории компании ZTE. И она находит подрядчиков, которые уже производят апгрейд сети, обслуживание сети и так далее, а сам "Киевстар" этого не делает", – рассказывает эксперт, не исключая неофициальную поддержку, в том числе со стороны России, или наличие местных специалистов.



Работа на базовых станциях необходима, в первую очередь, для запуска сетей нового поколения, 4G LTE, развернуть их без поддержки вендоров будет тяжело. На данный момент, судя по отзывам на форуме, сети "Феникса" не особо справляются даже с существующими нагрузками, говорит Горбачевский. Запустить сеть четвёртого поколения на отдельной базовой станции возможно, но это просто пиар, считает он.



Проблемы с базовыми станциями подтверждают отзывы двух жителей Донецка. Одна из них рассказала Радио Донбасс Реалии, что на смартфон с "Фениксом" невозможно дозвониться, если абонент находится в интернете.



"Тариф "Феникс" довольно бюджетный – 50 рублей. Это "безлимит" внутри сети и 300 смс. Но в тарифе нет интернета. Если хочешь интернет, нужно платить ещё 50 рублей. Связь не улучшилась, частые перебои. В этом месяце бывало, что набираешь номер, а гудков не слышно и выбивает. Конкретно сейчас некоторые дозваниваются с третьей попытки", – рассказала Алина (имя изменено).



"Сегодня связь уже лучше, с первого раза несколько раз дозванивался. Но всё равно не всегда. Наверное, зависит от того, где находится абонент. Например, в центре нормально, а звонил на микрорайон Бирюзова, там плохо", – рассказал Василий (имя изменено).



Относительной популярностью в Донецке после войны начал пользоваться ещё один украинский оператор – "Интертелеком", который работает в другом частотном диапазоне. В конце февраля пользователи сообщали о перебоях в работе, однако сейчас всё работает.



Официально провайдера там нет. "Мы работаем только на территории, подконтрольной Украине. Базовые станции, которые находятся на неподконтрольной территории, компания не обслуживает. Тот факт, что жители на неподконтрольной территории продолжают пользоваться нашими услугами, можно объяснить тем, что их оборудование может принимать сигнал от базовых станций, которые расположены на подконтрольной территории", – пояснили Радио Донбасс.Реалии в "Интертелекоме".



По адресу бывшего сервисного центра компании сегодня расположился магазин "Донтелеком" – там можно купить стартовые пакеты и терминалы для связи. Однако в компании предупреждают: они не провайдер, своей сети у них нет.



Судя по официальному сайту "Интертелекома", покрытие на оккупированных территориях отсутствует. Однако фактически и звонить, и пользоваться интернетом можно, утверждают администраторы магазина в социальных сетях.

Напомним, что в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) начались еще и проблемы с Интернетом.

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала недоступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").

На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали… После того, как Vodafone пропал на Луганщине 22 февраля, в соцсетях его уже "похоронили" в ОРЛО навсегда. Но, к счастью, ошиблись.

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