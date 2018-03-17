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Боевики ОРДЛО изгнали миссию ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 марта), наблюдатели столкнулись на Донбассе с новыми случаями ограничение свободы передвижения и другими препятствия со стороны представителей российско-оккупационных войск.
На блокпосте незаконных вооруженных формирований ОРДО недалеко от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) патрулю Миссии не разрешили проехать через блокпост, объяснив это тем, что двигаться дальше наблюдателям небезопасно.
В пункте пропуска на границе вблизи Изварино член террористической группировки "ЛНР" (ОРЛО) потребовал, чтобы наблюдатели покинули этот район.
В пункте пропуска на границе вблизи Северного вооруженный член "ЛНР" потребовал, чтобы наблюдатели покинули этот район, добавив, что патрулю Миссии не разрешается приближаться к пункту пропуска ближе, чем на 200 метров.
Теги: Донбасс, наблюдатели, боевики, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
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