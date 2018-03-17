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Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину
В Госпогранслужбе Украины заявили о задержании двух граждан Украины в районе линии разграничения на Донбассе.
В КПВВ "Гнутово" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданки Украины, которая направлялась с временно оккупированной территории Украины. Задержанную нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции.
А в КПВВ "Майорск" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" ускоренного досмотра транспортного средства за вознаграждение в виде ваучера пополнения мобильного счета. В итоге им занялись представители Нацполиции.
Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично, а один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями. Правда, позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".
Теги: Донбасс, пограничники, задержание, линия разграничения, КПВВ
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