Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину

17.03.2018 11:25

В Госпогранслужбе Украины заявили о задержании двух граждан Украины в районе линии разграничения на Донбассе.



В КПВВ "Гнутово" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданки Украины, которая направлялась с временно оккупированной территории Украины. Задержанную нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции.



А в КПВВ "Майорск" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" ускоренного досмотра транспортного средства за вознаграждение в виде ваучера пополнения мобильного счета. В итоге им занялись представители Нацполиции.



Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично, а один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями. Правда, позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".