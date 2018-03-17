- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться
Полицейские Донетчины назвали проблемные вопросы, от которых зависит безопасность на дороге, а также пути их решения. Похоже, вскоре на донбасских КПВВ, которые и так пользуются дурной славой, станет еще больше очередей.
Во-первых, это нелегальные перевозчики, которые возят людей на неисправных автобусах, создавая угрозу для их жизни и здоровья. Наиболее остро это ощущается на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) у линии разграничения. Так, с начала года полицией зарегистрировано 125 нарушений в сфере пассажирских перевозок.
Опасность также кроется в нелегальных грузах, которые движутся с оккупированной территории. Сотрудники криминальной полиции Донетчины отрабатывают лиц, перевозящих граждан через линию разграничения. В течение 2015-18 гг. установлено 1150 лиц, осуществляющих перевозки через КПВВ, и 44 человека, которые перевозят пассажиров в РФ и АР Крым.
"90% из них осуществляют передачу посылок из оккупированной территории. Есть отдельные факты, когда в них находили оружие, взрывчатку, наркотики. В 2016 году было изъято 20 кг взрывчатки, которые были спрятаны в вещах первой необходимости, а в другом случае - привязаны под бамперами пассажирского автобуса", - сообщил заместитель начальника Донецкой области - начальник криминальной полиции Сергей Колесник.
В рамках решения этих проблем работники Нацполиции, "Укртрансбезопасности" и СБУ (около линии разграничения) проводят совместные рейды. К мерам также привлекается и общественность. Сейчас создано 8 общественных формирований общей численностью 139 человек. Они вместе с полицейскими следят за безопасностью дорожного движения в отдаленных районах. На этой неделе такие патрули заработали в Великоновоселковском районе.
Кроме того, полиция Донетчины инициировала разработку механизма совместных действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
"Среди главных предложений - создать мобильные группы в составе сотрудников полиции и заинтересованных служб, которые будут проверять техническое состояние автобусов и прекращать нелегальные перевозки. Кроме того, важно установить габаритно-весовые комплексы на въездах в область, чтобы не допустить разрушения дорог, и оборудовать их всем необходимым для содержания транспорта", - отметил заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Андрей Францишко.
Заместитель председателя Донецкой ВГА Виктор Ремский поддержал инициативы полиции: "Нужен усиленный контроль с участием всех компетентных служб. Группа должна получить право свободно двигаться по области и проверять как предприятия, так и автомобили на маршруте, а также наводить порядок на КПВВ, где действуют нелегальные перевозчики и фиксируются многочисленные случаи продажи места в очереди. Перевозчики обязаны соблюдать действующее законодательство - от таксистов до крупных перевозчиков".
Теги: Донбасс, полиция, пункты пропуска, рейд, КПВВ, перевозчики
- За неделю на донбасских блокпостах поймали 11 боевиков
- Подробности сегодняшнего задержания на донбасском пункте пропуска
- Что задержала полиция на КПВВ "Новотроицкое"
- Кошмар на пунктах пропуска: у "Марьинки" и "Новотроицкого" с утра стоит по 600 авто
- Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска
- Что творится воскресным утром у донбасских пунктов пропуска
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Эксперт рассказал, как Украине быстрее стать членом НАТО19:40
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз