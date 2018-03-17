Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться

17.03.2018 21:20

Полицейские Донетчины назвали проблемные вопросы, от которых зависит безопасность на дороге, а также пути их решения. Похоже, вскоре на донбасских КПВВ, которые и так пользуются дурной славой, станет еще больше очередей.



Во-первых, это нелегальные перевозчики, которые возят людей на неисправных автобусах, создавая угрозу для их жизни и здоровья. Наиболее остро это ощущается на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) у линии разграничения. Так, с начала года полицией зарегистрировано 125 нарушений в сфере пассажирских перевозок.



Опасность также кроется в нелегальных грузах, которые движутся с оккупированной территории. Сотрудники криминальной полиции Донетчины отрабатывают лиц, перевозящих граждан через линию разграничения. В течение 2015-18 гг. установлено 1150 лиц, осуществляющих перевозки через КПВВ, и 44 человека, которые перевозят пассажиров в РФ и АР Крым.



"90% из них осуществляют передачу посылок из оккупированной территории. Есть отдельные факты, когда в них находили оружие, взрывчатку, наркотики. В 2016 году было изъято 20 кг взрывчатки, которые были спрятаны в вещах первой необходимости, а в другом случае - привязаны под бамперами пассажирского автобуса", - сообщил заместитель начальника Донецкой области - начальник криминальной полиции Сергей Колесник.



В рамках решения этих проблем работники Нацполиции, "Укртрансбезопасности" и СБУ (около линии разграничения) проводят совместные рейды. К мерам также привлекается и общественность. Сейчас создано 8 общественных формирований общей численностью 139 человек. Они вместе с полицейскими следят за безопасностью дорожного движения в отдаленных районах. На этой неделе такие патрули заработали в Великоновоселковском районе.



Кроме того, полиция Донетчины инициировала разработку механизма совместных действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.



"Среди главных предложений - создать мобильные группы в составе сотрудников полиции и заинтересованных служб, которые будут проверять техническое состояние автобусов и прекращать нелегальные перевозки. Кроме того, важно установить габаритно-весовые комплексы на въездах в область, чтобы не допустить разрушения дорог, и оборудовать их всем необходимым для содержания транспорта", - отметил заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Андрей Францишко.



Заместитель председателя Донецкой ВГА Виктор Ремский поддержал инициативы полиции: "Нужен усиленный контроль с участием всех компетентных служб. Группа должна получить право свободно двигаться по области и проверять как предприятия, так и автомобили на маршруте, а также наводить порядок на КПВВ, где действуют нелегальные перевозчики и фиксируются многочисленные случаи продажи места в очереди. Перевозчики обязаны соблюдать действующее законодательство - от таксистов до крупных перевозчиков".