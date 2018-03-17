Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта

17.03.2018 22:00

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг уверяет, что противоборствующие стороны почти полностью придерживаются режима прекращения огня на Донбассе.



"В начале прошедшей недели стороны преимущественно прекратили обстрелы. Уровень насилия снизился на 82% по сравнению с прошлой неделей. Запрещенное оружие применили 13 раз, тогда как на прошлой неделе - 300 раз", - сказал Хуг.



По его словам, после 5 марта (тогда было объявлено т.н. "абсолютное перемирие") приверженность сторон прекращению огня наблюдалась во многих районах.



"Во многих местах гражданское население смогло вернуться к привычной жизни. Надо помнить, что даже одна выпущенная пуля может иметь существенные последствия. С 5 марта нарушения зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС), там произошло 4 обстрела", - отметил Хуг. И это, безусловно, плохая новость. Плохо и то, что атаки на ДФС не прекращаются.