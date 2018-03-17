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КПВВ на Донбассе штурмуют динамично
17.03.2018 08:04
Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения на Донбассе, оставался 15 марта динамичным. Но - на уровне предыдущих суток.
По данным Госпогранслужбы Украины, через КПВВ вчера последовало 40,9 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
"Майорск" - 9205 человек и 1110 транспортных средств;
"Марьинка" - 9410 человек и 1705 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8200 человек и 1530 транспортных средств;
"Гнутово" - 4400 человек и 1010 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9665 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, линия соприкосновения
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