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Макеевку готовят к взрывам
17.03.2018 07:40
Оккупационная "администрация" города Макеевки (ОРДО отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) сообщила, что с понедельника город ждут взрывы.
"С 19 по 23 марта 2018 года, с 9-00 до 15-00 на территории МакНИИ будут проводиться испытания взрывчатого вещества для допуска его к применению на угольных шахтах ДНР", - сообщил отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций оккупационной "администрации".
Теги: Донбасс, Макеевка, оккупация, взрывы, ОРДО
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