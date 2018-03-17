Макеевку готовят к взрывам

17.03.2018 07:40

Оккупационная "администрация" города Макеевки (ОРДО отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) сообщила, что с понедельника город ждут взрывы.



"С 19 по 23 марта 2018 года, с 9-00 до 15-00 на территории МакНИИ будут проводиться испытания взрывчатого вещества для допуска его к применению на угольных шахтах ДНР", - сообщил отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций оккупационной "администрации".