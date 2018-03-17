На Донбассе готовятся к "большой войне"?

17.03.2018 21:43

Несмотря на разговоры о мире и относительное затишье, ситуация на Донбассе остается крайне напряженной. А последние новости с оккупированных территорий не радуют.



По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование вооруженных сил РФ наращивает боеспособность подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет привлечения местного населения.



В частности, на базе одной из частей российских оккупационных войск осуществляется подготовка призванных на сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет. Предполагается, что призванные на эти сборы лица вскоре продолжат подготовку в одном из учебных центров ВС РФ на территории Ростовской области России.



"Российским оккупационным командованием предоставляются обещания вовлеченным в сборы лицам, что те из них, которые пройдут подготовку, получат возможность пользоваться приоритетом при назначении на должности в подразделениях ВС РФ", - отмечают в ГУР.



Президент Украины Петр Порошенко вчера во время посещения Донбасса назвал количество российской военной техники, которая находится на оккупированных территориях региона.



"На оккупированных территориях украинским войскам противостоит почти 700 танков, более тысячи бронированных боевых машин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. И вся эта армада поставлена Россией, наемников готовят в российских учебных центрах в оккупированном украинском Крыму, в Ростовской и Белгородской областях, - заявил президент. - Для подготовки подразделений оккупационных войск российское командование создало сеть полигонов временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины и организовало на них проведение полного комплекса мероприятий оперативной и боевой тренировки".



Отметим, что 20 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на оккупированной территории Донетчины находится более 35 тыс. человек военных, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 130 реактивных систем залпового огня. Ранее всё тот же Матиос уверял, что на оккупированных Россией территориях Донбасса сейчас находится военная сила, равная силе почти всех европейских стран - членов НАТО.



В свою очередь, спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин прокомментировал распространенную российскими СМИ информацию о том, что "в армиях, так называемых ЛНР-ДНР, танков больше, чем в некоторых европейских странах".

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 16 марта остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил.

Отметим, что волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай привел ряд факторов, которые демонстрируют, что ситуация на Донбассе, где установилось относительное затишье, вот-вот может вспыхнуть.