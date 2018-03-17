- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
На Донбассе готовятся к "большой войне"?
Несмотря на разговоры о мире и относительное затишье, ситуация на Донбассе остается крайне напряженной. А последние новости с оккупированных территорий не радуют.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование вооруженных сил РФ наращивает боеспособность подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет привлечения местного населения.
В частности, на базе одной из частей российских оккупационных войск осуществляется подготовка призванных на сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет. Предполагается, что призванные на эти сборы лица вскоре продолжат подготовку в одном из учебных центров ВС РФ на территории Ростовской области России.
"Российским оккупационным командованием предоставляются обещания вовлеченным в сборы лицам, что те из них, которые пройдут подготовку, получат возможность пользоваться приоритетом при назначении на должности в подразделениях ВС РФ", - отмечают в ГУР.
Президент Украины Петр Порошенко вчера во время посещения Донбасса назвал количество российской военной техники, которая находится на оккупированных территориях региона.
"На оккупированных территориях украинским войскам противостоит почти 700 танков, более тысячи бронированных боевых машин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. И вся эта армада поставлена Россией, наемников готовят в российских учебных центрах в оккупированном украинском Крыму, в Ростовской и Белгородской областях, - заявил президент. - Для подготовки подразделений оккупационных войск российское командование создало сеть полигонов временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины и организовало на них проведение полного комплекса мероприятий оперативной и боевой тренировки".
Отметим, что 20 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на оккупированной территории Донетчины находится более 35 тыс. человек военных, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 130 реактивных систем залпового огня. Ранее всё тот же Матиос уверял, что на оккупированных Россией территориях Донбасса сейчас находится военная сила, равная силе почти всех европейских стран - членов НАТО.
В свою очередь, спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин прокомментировал распространенную российскими СМИ информацию о том, что "в армиях, так называемых ЛНР-ДНР, танков больше, чем в некоторых европейских странах".
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 16 марта остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил.
Отметим, что волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай привел ряд факторов, которые демонстрируют, что ситуация на Донбассе, где установилось относительное затишье, вот-вот может вспыхнуть.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, танки, оккупанты, ОРДЛО
- Мнение: договорные отношения ОРДЛО с Киевом добьют Украину
- Донбасский фронт: мы застряли между миром и войной
- Українська розвідка виявила на цьому тижні на Донбасі рекордну з початку року кількість "Градів" окупантів
- Что ждет Донбасс?
- Бутусов: "Война будет долгой - РФ не собирается добровольно освобождать украинскую землю"
- Цимбалюк о россиянах на Донбассе: Почему они увольняются вместе с танками?
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Эксперт рассказал, как Украине быстрее стать членом НАТО19:40
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз