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На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел
17.03.2018 18:19
Сегодня, 17 марта, на Донбассе в период с полуночи до шести вечера зафиксирован один обстрел.
Из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня украинские воины не пострадали, уверяют в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, оккупанты
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