Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт

17.03.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт

Полиция подконтрольной части Донецкой области сообщила, что с начала года уменьшилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество ДТП с пострадавшими. При этом резко выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта.

Заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Андрей Францишко отметил, что в этом году количество ДТП с пострадавшими снизилось на Донетчине на 7%. Однако, несмотря на повышение безопасности на дорогах, на 21% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также количество травмированных. Так, в Мариуполе в результате ДТП с автобусом 1 человек погиб, 19 пострадали.

Полицейский очертил проблемные вопросы, от которых зависит безопасность на дороге. Во-первых, это нелегальные перевозчики, которые возят людей на неисправных автобусах, создавая угрозу для их жизни и здоровья. Наиболее остро это ощущается на КПВВ. Только с начала года полицией зарегистрировано 125 нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Еще один фактор риска - разрушение дорог вследствие движения тяжеловесного и негабаритного транспорта. За два месяца полицейские привлекли к ответственности 12 водителей, которые ехали с перегрузкой. Однако на сегодня отсутствуют определенные мест для размещения габаритно-весовых комплексов для контроля за проездом фур, а также площадки для содержания транспорта, задержанного за превышение весовых норм.

Сейчас габаритно-весовые комплексы, где несут службу полицейские совместно с представителями "Укртрансбезопасности", выставлены у блокпостов, что мешает движению транспорта и создает очереди.



Теги: Донбасс, полиция, ДТП, перевозчики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх