Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями

17.03.2018 08:21

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 650 авто. Такие данные приводит Госпогранслужба Украины.



На сайте ГПСУ отмечается, что у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 10 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 50 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 50 соответственно. Неожиданные данные ГПСУ озвучила по КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту пограничников, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд.



В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, уверяли пограничники.



Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично.