Официально: СММ ОБСЕ сообщила новые данные о взрывах на Донетчине

17.03.2018 10:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 марта), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (период с вечера 14 по вечер 15 марта). При этом зафиксировав большее количество взрывов (около 140) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 110 взрывов).



Так, вечером 14 марта в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) команда СММ слышала 42 взрыва неопределенного происхождения, 3 выстрела из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также приблизительно 170 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–5 км к юго-востоку и югу.



Днем 15 марта, патрулируя на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение более 5 часов, члены патруля Миссии слышали 24 взрыва неопределенного происхождения и 10 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–4 км югу и западу.



Осуществляя мониторинг в 1 км к юго-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) в течение примерно 6 часов, команда СММ слышала 14 взрывов неопределенного происхождения и 2 выстрела из стрелкового оружия — все в 1–7 км в секторе от юго-востока до юго-запада.



Патрулируя приблизительно в 2 км югу от н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 3 часов, наблюдатели слышали и видели 12 взрывов, оцененных как исходящий огонь с дальнейшими разрывами снарядов, а также 3 взрыва в воздухе — все в 1–2 км к западу и северо-западу. Члены патруля Миссии также слышали 12 взрывов неопределенного происхождения и 10 очередей и 100 выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 1–2 км к западу и северо-западу. Все нарушения режима прекращения огня, по оценке СММ, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением режима прекращения огня и решения Трехсторонней контактной группы от марта 2016 года о запрете на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.



Кроме того, продолжаются обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции.