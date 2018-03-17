- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО16:30
- В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»13:33
- Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей13:15
- «Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»12:30
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
В ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером "лег" Интернет.
Пользователи соцсетей, которые смогли туда пробиться, сообщаются об очень низкой скорости Интернета. У некоторых он не работает вовсе. В ироничном ключе местные жители пишут, что оккупационные власти вновь обвинят во всём украинских диверсантов, "перегрызших кабель".
Но есть и такие записил: "Лег интерет канал с России. Потому что пропал у всех провайдеров, проверено Тринити, Матрикс и Промтелеком."
Перебои ощущают как жители Донецка, так и жители Луганска – именно в этих городах проживает большая часть населения ОРДЛО.
ISP Matrix выдал следующее сообщение: "Уважаемые абоненты, аварийные бригады прибыли на место обрыва линии связи и приступили к устранению обрыва. Конкретные сроки локализации неполадки на линиях партнеров магистрального провайдера пока не сообщаются".
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО пропала связь Vodafone ("МТС-Украина") – последнего украинского оператора, работающего на неподконтрольной территории. На оккупированной части Луганщины Vodafone вернули неделю спустя. На оккупированной части Донетчины его нет до сих пор.
В общем, отрезание жителей оккупированного Донбасса от цивилизации продолжается. Комендантский час, беспредел оккупантов, насилие, грабежи, убийства, взрывы, отсутствие свободы слова и собраний, нормальных спортивных и культурных мероприятий, непризанность всем миром. Теперь вот еще и лишение связи.
Теги: Донбасс, Интернет, связь, оккупанты, ОРДЛО
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- Крым превращают в информационный "остров": блокирована связь и Интернет
- МТС обеспечила полное покрытие "Донбасс Арены"
- Проблемы с интернетом и телефонией: "Укртелеком" сообщает о повреждениях линий связи
- Пионеры донецкого телевидения: от котлована до "цифры"
- В Крыму отключили интернет
- Порошенко съездил в прифронтовую Екатериновку 20:15
- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи17:22
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО16:30
- В «ЛНР» появится «народный трибунал»15:40
- В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»13:33
- Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей13:15
- «Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»12:30
- Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков11:47
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации06:57
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Гройсман рассказал, будет ли баллотироваться в президенты21:48
- Ветеранам ОУН и УПА будет начислена социальная помощь21:30
- У вас есть 30 секунд: мужчина до смерти напугал работников Киевэнерго21:00
- Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению20:48
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Порошенко съездил в прифронтовую Екатериновку 20:15
- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- В 2018 «Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа19:45
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор
- В Украине рухнет доллар: банкиры рассказали, как и на сколько
- В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено